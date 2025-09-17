Emlak Katılım tasarruf finansmanı, faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat sunuyor. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüyle ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Emlak Katılım tasarruf finansmanı şubeleri, vatandaşlara faizsiz finansman seçenekleriyle hizmet veriyor. Peki, Emlak Katılım çalışma saatleri nasıl? Cumartesi günleri de hizmet veriyor mu? Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı ile faizsiz ev ve araba nasıl alınır? Bu konuda merak edilen detayları sizler için derledik.

1 /7 Emlak Katılım tasarruf finansmanı şube ve çalışma saatleri merak konusu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne adım atarak faizsiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmayı mümkün hale getirdi. Emlak Katılım çalışma saatleri nedir, cumartesi günü açık oluyor mu?

2 /7 Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı. Bakan Kurum, İstanbul’da düzenlenen programda, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım güvencesinin de devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı.

3 /7 Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. cumartesi günleri açık olacak mı? Emlak Katılım'ın iştiraki olan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman" şirketinin cumartesi günleri de hizmet vereceği duyuruldu. Emlak Katılım tasarruf finansman şubeleri çalışma saatleri Emlak Katılım, yeni aldığı karara göre hafta içi 08.30-19.30, cumartesi günleri ise 10.00-18.30 saatleri arasında tüm şubelerini açarak, vatandaşlara tasarruf finansman alanında hizmet verecek.

Emlak Katılım tasarruf finansman şubeleri için tıklayın

4 /7 Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir? Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

5 /7 Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı ile faizsiz ev ve araba nasıl alınır? Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

6 /7 Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev iş yeri ya da araç sahibi olurum? “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.