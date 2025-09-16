EYT olmadan erken emeklilik torbada: 1999-2008 SGK girişi olanlar erken emekli edecek 7 formül sıralandı

1. Kadınlar İçin Çocuk Borçlanması

Kadın çalışanlar, sigorta girişinden önce doğan çocukları için doğum borçlanması yaparak prim kazanabilirler. Her bir çocuk için belirli bir süre prim ekleyerek, üç çocuğa kadar toplamda 2160 gün, yani 6 yıla kadar erken emekli olma imkanı bulunuyor. Özellikle çocuklarının bakımı için iş hayatına ara vermiş kadınlar için bu avantaj, emeklilik süresini önemli ölçüde kısaltıyor.