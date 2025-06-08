EYT'yi kıl payı kaçırana 2.160 prim müjdesi geldi: 1999-2008 arası SGK'lılara 47-48-49-50 yaşta emeklilik yolu çizildi

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalılar için devlet destekli çözümler sunuluyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yurtdışı hizmet borçlanması gibi yöntemlerle eksik prim günleri tamamlanabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre sunulan bu imkanlarla erken emeklilik de mümkün hale geliyor. Peki kimler borçlanma yapabilir? Eksik primler nasıl tamamlanır? İşte detaylar...
Erken emeklilik hayali kuran binlerce sigortalı, eksik prim günleri nedeniyle bu hayalini ötelemek zorunda kalıyor. Ancak devletin sunduğu borçlanma imkanlarıyla eksik günleri tamamlamak artık mümkün. Özellikle doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi uygulamalar sayesinde erken emekliliğe bir adım daha yaklaşılabiliyor. Peki kim, nasıl başvurabilir? İşte eksik primleri tamamlamanın yolları...
DOĞUM BORÇLANMASI KADINLARA AVANTAJ
Kadın sigortalılar, doğum sonrası prim ödemeden geçen sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabiliyor. Kanun gereği, üç çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu da toplamda en fazla 2.160 gün prim kazanılması anlamına geliyor.
Borçlanma hakkı, çocukların sigortalı olduktan sonra dünyaya gelmesi şartına bağlı olsa da, staj sonrası gerçekleşen doğumlarda da borçlanma hakkı bulunuyor. Üstelik staj süresi dikkate alınarak sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor.
KADINA VE ERKEĞE EŞİT FIRSAT: EVLAT EDİNME VE ASKERLİK BORÇLANMASI
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanmasına benzer şekilde borçlanma yapabiliyor. İlginç olan, evlat edinilen çocuğu doğuran kadının da bu haktan yararlanabilmesi. Erkek sigortalılar için ise askerlik borçlanması erken emekliliğin kapısını aralıyor.
540 güne kadar prim kazanma imkanı tanıyan askerlik borçlanması, sigorta öncesi askerlik yapanların başlangıç tarihini geriye çekebiliyor.
YURT DIŞI VE EĞİTİM SÜRELERİ BORÇLANMADA KAPSAMDA
Yurt dışında çalışan vatandaşlar belirli şartlar altında, o süreleri emeklilik primine saydırmak için borçlanabiliyor. Kadınlar ise 18 yaşından sonra yurt dışında geçirdikleri süreleri, çalışmasalar bile borçlanabiliyorlar. Ayrıca memurların ücretsiz izin süreleri ve sigortalı olmadan yapılan doktora ya da tıpta uzmanlık eğitim süreleri de borçlanma kapsamına alınıyor.
Bunun dışında;
Avukatlık stajı yapanlar 1 yıl,
Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,
Kısmi süreli çalışanların eksik günleri,
Yurt dışı öğrenim süreleri,
Uzman ve usta öğreticilik süreleri,
Polis ve asker eğitim süreleri,
Seçim kanunu kapsamında açıkta geçirilen süreler,
Grev ve lokavt süreleri de borçlanılabiliyor.
BAĞ-KUR'LULARA İHYA KOLAYLIĞI
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın bir diğer yolu ise ihya… Özellikle Bağ-Kur'lu esnaflar, geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek yeniden canlandırabiliyor.
Borçlanmada dilediğiniz kadar süre için ödeme yapabiliyorken, ihya işleminde hizmet süresinin tamamının yeniden aktif hale getirilmesi zorunlu. Bu durum, prim borcunu tamamen kapatma avantajı sağlıyor.
BORÇLANMA VE İHYA ÜCRETLERİ NE KADAR?
Borçlanma ve ihya işlemlerinde ödenecek tutarlar da farklılık gösteriyor. Doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si baz alınırken, yurt dışı borçlanmasında bu oran yüzde 45'e çıkıyor. İhya işleminde ise yüzde 34,5 oranı uygulanıyor.
Güncel rakamlarla:
1 aylık doğum veya askerlik borçlanması: 8.321,76 TL
Yurt dışı borçlanması: 11.702,48 TL
İhya işlemi: 8.971 TL civarında ücret gerektiriyor.