EYT'yi kıl payı kaçırana 2.160 prim müjdesi geldi: 1999-2008 arası SGK'lılara 47-48-49-50 yaşta emeklilik yolu çizildi

YURT DIŞI VE EĞİTİM SÜRELERİ BORÇLANMADA KAPSAMDA

Yurt dışında çalışan vatandaşlar belirli şartlar altında, o süreleri emeklilik primine saydırmak için borçlanabiliyor. Kadınlar ise 18 yaşından sonra yurt dışında geçirdikleri süreleri, çalışmasalar bile borçlanabiliyorlar. Ayrıca memurların ücretsiz izin süreleri ve sigortalı olmadan yapılan doktora ya da tıpta uzmanlık eğitim süreleri de borçlanma kapsamına alınıyor.

Bunun dışında;

Avukatlık stajı yapanlar 1 yıl,

Hekimlerin fahri asistanlık süreleri,

Kısmi süreli çalışanların eksik günleri,

Yurt dışı öğrenim süreleri,

Uzman ve usta öğreticilik süreleri,

Polis ve asker eğitim süreleri,

Seçim kanunu kapsamında açıkta geçirilen süreler,

Grev ve lokavt süreleri de borçlanılabiliyor.