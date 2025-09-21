Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün sonlanacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığı için kongrede iki aday yarışıyor. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak. Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi de merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi oy verme saat kaçta bitecek?

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi kongre üyelerinin yoğun katılımıyla devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni yönetimini seçeceği 91. Olağanüstü Kongresi oy verme işlemiyle devam ediyor.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor. Koç'un karşısındaki tek isim Saran kazanması durumunda kulübün 38. başkanı olarak koltuğa oturacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi oy verme saat kaçta bitecek? Üyelerin oy verme işlemleri, stadın yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde saat 10:00'da başlaydı. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı. Genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran'a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Başkanlık Seçim Sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? Fenerbahçe yeni başkanı kim oldu, Saadettin Saran mı, Ali Koç mu? Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Sabah saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17:00'de sona erecek. Bu saate kadar kongre üyeleri, kurulan sandıklarda oylarını kullanarak kulübün gelecek dönemdeki başkanını ve yönetim kurulunu belirleyecek. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından, Divan Kurulu başkanlığında sandıklar tek tek açılacak ve oy sayım sürecine geçilecek. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından, Divan Kurulu Başkanı tarafından sonuçların resmi olarak açıklanması bekleniyor. Net bir saat verilememekle birlikte, geçmiş kongreler göz önüne alındığında, Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının bu akşam 22:00'den sonra belli olması öngörülüyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ali Koç, yönetim kurulu listesi kimler var? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.