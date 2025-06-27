Hicri takvim nedir, hangi yıldayız? Hicri takvimin anlamı ve öne çıkan özellikleri neler?





HİCRİ TAKVİMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ay’ın hareketine göre belirlenir, bu nedenle kamerî takvimdir.

Yıl süresi 354–355 gündür, bu da Miladi takvime göre her yıl 10–11 gün geriye düşmesine neden olur.

Başlangıç noktası Hz. Muhammed’in hicreti kabul edilmiştir.

Dini gün ve gecelerin tespiti bu takvime göre yapılır.

Her ay, hilalin (yeni ayın) görülmesiyle başlar, bu nedenle gözlem ve astronomi temellidir.







