Hicri takvim nedir, hangi yıldayız? Hicri takvimin anlamı ve öne çıkan özellikleri neler?

Müslümanlar yeni bir hicri yıla girmenin heyecanını yaşıyor. Miladi takvime göre 26 Haziran Perşembe gününe denk gelen Hicri yılbaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in 1447 yıl önce Mekke’den Medine’ye gerçekleştirdiği hicreti esas alıyor. Bu tarih, sadece bir takvim başlangıcı değil; sabrın, direnişin ve inancın simgesi olarak kabul ediliyor.
HİCRİ TAKVİM NEDİR, NE ZAMAN BAŞLADI?
Hicri takvim, Ay’ın evrelerine dayalı kamerî bir zaman ölçüm sistemidir. Bir yıl, 12 aydan oluşur ve toplamda 354 veya 355 gün sürer. Hz. Ömer döneminde, Hz. Ali’nin önerisiyle Peygamber Efendimiz’in hicret ettiği tarih milat kabul edilmiş ve 1 Muharrem günü hicri takvimin ilk günü olarak belirlenmiştir.
HİCRET NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?
Hicret, Müslümanlar için sadece bir göç değil; iman uğruna her şeyden vazgeçmenin, baskıdan özgürlüğe uzanan bir yolculuğun ve yeni bir toplumsal düzenin başlangıcıdır. Bu yönüyle Hicri yılbaşı, her yıl yeniden dirilişi, kardeşliği ve teslimiyeti hatırlatan bir dönüm noktasıdır.
HİCRİ TAKVİMİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ay’ın hareketine göre belirlenir, bu nedenle kamerî takvimdir.
Yıl süresi 354–355 gündür, bu da Miladi takvime göre her yıl 10–11 gün geriye düşmesine neden olur.
Başlangıç noktası Hz. Muhammed’in hicreti kabul edilmiştir.
Dini gün ve gecelerin tespiti bu takvime göre yapılır.
Her ay, hilalin (yeni ayın) görülmesiyle başlar, bu nedenle gözlem ve astronomi temellidir.
HİCRİ YILBAŞI İLE AŞURE GÜNÜ ARASINDAKİ BAĞ NEDİR?
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, İslam tarihinde oldukça özel bir yere sahiptir. Bu ayın 10. günü, Aşure Günü olarak anılır. "Aşure", Arapça'da "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir.
Aşure Günü, birçok önemli olayın yıldönümüdür:
Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtuluşu
Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek Firavun’dan kurtuluşu
Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve ailesinin şehit edilmesi
Bu nedenle Hicri yılın ilk günleri, Müslümanlar için derin bir tefekkür, maneviyat ve içsel yenilenme süreci olarak değerlendirilir.