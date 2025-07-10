HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 10 TEMMUZ: Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı? ÖTV'siz alınabilecek araçlar...

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.