HURDA TEŞVİKİ SON DURUM 10 TEMMUZ: Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı? ÖTV'siz alınabilecek araçlar...

Otomotiv sektöründe büyük ilgi gören hurda teşviki düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya teslim etmeleri halinde ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç alabilecek. Düzenlemenin temel amacı, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmek ve çevre dostu, yerli üretim araçların satışını artırmak. Eğer teklif yasalaşırsa, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, yalnızca bir kez ÖTV’siz araç alma hakkına sahip olacak. Peki Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı? ÖTV'siz alınabilecek araçlar...
Otomotiv sektöründe merakla beklenen hurda teşviki düzenlemesi için kritik süreç devam ediyor. 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç alma imkânı tanıyacak yasa teklifinin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, yalnızca bir kez olmak üzere ÖTV’siz yeni araç alabilecek.
HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DURUM
Hurda teşviki için hazırlanan yasa teklifine ilişkin henüz bir yeni gelişme bulunmuyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk geçtiğimiz aylarda Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor.
Kanun teklifinde eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevre dostu ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi hedeflendi.
Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır.
Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.
‘12 MODEL KAPSAM DAHİLİNE GİRİYOR’
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı taktirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.