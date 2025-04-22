İklim Kanunu ile ilgili araştırmalar son günlerde artış gösterdi. Türkiye'nin ilk iklim kanunu için teklif geçtiğimiz haftalarda Meclis'e geldi. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilip edilmeyeceği merak edilirken İklim Kanunu'na ilişkin AK Parti'den açıklama geldi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu iklim kanunu teklifindeki son durumu aktardı. Peki, TBMM iklim kanunu teklifi geri mi çekildi İklim Kanunu çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İklim Kanunu teklifi maddeleri nelerdir? İşte konuya ilişkin en son gelişmeler.
Ak Parti'nin hazırladığı teklifle meclise sunulan İklim Kanunun ilk 4 maddesinin meclis genel kurulunda kabul edilmesinin ardından vatandaşlar ilk 4 maddeye ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, konuya ilişkin açıklamada bulundu. İklim Kanunu teklifi geri mi çekildi, ne zaman çıkacak? İşte açıklamanın ayrıntıları.
İklim Kanunu geri mi çekildi? AK Parti'den açıklama
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede erteleme lüksünün olmadığını dile getirip "Kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir." dedi.
İklim Kanunu'nun sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada yaşama hakkını güvence altına alacak hayati bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, "Bu bilinçle, teklifin hem bilimsel verilere hem de toplumsal taleplere ve ilgili paydaşların kaygı ve önerilerine uygun hale gelmesi için tüm siyasi partilerin katkı sunabileceği bir zemin oluşturduk." dedi.
"Kaldığı yerden devam edecek"
Görüşmelerin ertelenmesi, sürecin tıkandığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekleyen Ensarioğlu, "Aksine kanunlaşmadan evvel teklifi son bir kez daha Genel Kurul aşamasında yeniden dikkatle değerlendirme fırsatı sunmaktadır." diye konuştu.
İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu gündemindeki yerini koruduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Grup başkanvekillerimizin, Bakanlık yetkilileri, diğer ilgililer ve diğer partilerin grup başkanvekilleri ile yapacakları değerlendirmeler sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edilecektir." ifadelerini kullandı.
İklim Kanunu Teklifi meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Haftalık çalışmasına 15 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.
İklim Kanunu Teklif maddeleri neler?
Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan teklif, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.
Teklifte, "Adil geçiş", "Birincil piyasa", "Denkleştirme", "Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)", "Gömülü sera gazı emisyonları" ile "Gönüllü karbon piyasaları", "İklim adaleti" gibi tanımlar yer alıyor.
İklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkelerin belirlendiği teklife göre, iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin "ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler" ilkesi dikkate alınarak, eşitlik, iklim adaleti, ihtiyatlılık, katılım, entegrasyon, sürdürülebilirlik, şeffaflık, adil geçiş ve ilerleme yaklaşımları esas alınacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kamu yararı gözetilerek alınacak tedbirlere ve düzenlemelere süresinde uymakla ve bunları uygulamakla yükümlü olacak.
Ulusal Katkı Beyanında, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ülkenin kalkınma öncelikleri ve özel koşulları göz önünde bulundurulacak ve bu çerçevede önlemler alınacak.
Sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine ilişkin ilerlemeler yıllık bazda İklim Değişikliği Başkanlığınca izlenecek.
Gerekli görülen tedbirlerin alınması amacıyla görev alanı dahilinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, faaliyetleri ve standartları belirlemek, gelişmeleri izlemek, karbon fiyatlandırmasına ilişkin piyasaya dayalı mekanizmaları düzenlemekle İklim Değişikliği Başkanlığı yetkili olacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde plan ve projeler yapacak, yaptıracak, uygulayacak, destekleyecek ve işbirliği yapacak.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İklim Değişikliği Başkanlığı, düzenlemenin uygulanmasına yönelik gerekli gördüğü bilgi, belge ve veriyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili olacak. Kendilerinden bilgi ve belge talebinde bulunulanlar, bunları istenilen sürede bedelsiz olarak Başkanlıkla paylaşacak.
Başkanlık, kendi iş ve işlemleri için ihtiyaç duyduğu verileri de öncelikli olarak Ulusal Coğrafi Bilgi Platformundan temin edecek. Başkanlık, temin ettiği veriler ile kendi ürettiği verileri de kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmak üzere Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna aktaracak.
İklim Değişikliği Başkanlığı, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunda bulunmayan verileri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yaparak temin edebilecek. Milli savunma ve milli güvenliğe ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılmasına dair usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili bakanlık tarafından müşterek belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla gerektiğinde yetkilerini Başkanlığa devredebilecek.
İklim Kanunu'nda kabul edilen ilk 4 madde neler?
TBMM Genel Kurulunda, İklim Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. AK Parti'nin hazırladığı teklif ile iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele sağlanması hedefleniyor. 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik de pek çok adım atılacak.
Kabul edilen maddelere göre, yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan teklif, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.