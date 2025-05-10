Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı alışkanlıklarını dönüştürecek 6 yeni özellikle gündemde. Yalnızca bir fotoğraf ve video paylaşım aracı olmaktan çıkan platform, artık daha kişiselleştirilebilir, etkileşim odaklı ve güvenli bir mecra sunmayı hedefliyor. Özellikle gizlilik ve içerik yönetimi alanında yapılan bu yenilikler, hem içerik üreticiler hem de bireysel kullanıcılar için fark yaratacak.