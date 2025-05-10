Instagram, kullanıcı deneyimini yeniden şekillendirecek 6 dikkat çekici özellikle gündemde. Ne zaman geldi, kimleri kapsıyor, nasıl kullanılıyor, neden önemli, nerede etkili olacak? Takipçileri gizleme, DM’de hareketli emoji, sesli mesajdan metne dönüşüm gibi yenilikler dijital iletişimi nasıl değiştirecek?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı alışkanlıklarını dönüştürecek 6 yeni özellikle gündemde. Yalnızca bir fotoğraf ve video paylaşım aracı olmaktan çıkan platform, artık daha kişiselleştirilebilir, etkileşim odaklı ve güvenli bir mecra sunmayı hedefliyor. Özellikle gizlilik ve içerik yönetimi alanında yapılan bu yenilikler, hem içerik üreticiler hem de bireysel kullanıcılar için fark yaratacak.
TAKİPÇİLERİ ARTIK GİZLEYEBİLECEKSİNİZ
Instagram, kullanıcılarına takip ettikleri ve kendilerini takip eden kişileri gizleme imkânı sunuyor. Ayarlar > Gizlilik menüsünden yapılabilen bu işlem, şimdilik test aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Bu özellik sayesinde daha kontrollü bir sosyal medya deneyimi mümkün hale geliyor.
DM’DE HAREKETLİ EMOJİ DÖNEMİ BAŞLADI
Artık Instagram direkt mesajlarında (DM) gönderilen emojilere hareket kazandırılabiliyor. Bir emojiye basılı tutarak animasyonlu hale getirmek mümkün. Bu güncelleme, kullanıcılar arasındaki iletişimi daha sıcak ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.
REELS İZLENME SAYILARINI GİZLEME SEÇENEĞİ
Instagram içerik üreticileri için önemli bir yenilik daha:
Reels videolarının izlenme sayıları artık gizlenebilecek. Bu özellik, Ayarlar > Görüntülenme Sayılarını Gizle bölümünden aktif edilebiliyor. Kullanıcılar, bu sayede içerik üretiminde daha özgür ve baskısız hissedebilecek.
SESLİ MESAJLARI METNE ÇEVİRME ÖZELLİĞİ
Instagram, WhatsApp’tan aşina olunan sesli mesajları metne çevirme özelliğini DM sistemine entegre etti. Üstelik bu özellik, WhatsApp’a kıyasla daha hızlı ve doğru çalışıyor. İşitme engelli bireyler için de büyük kolaylık sunan bu yenilik, erişilebilirliği artırıyor.
PAYLAŞIMLARINIZI GOOGLE’DAN SAKLAYABİLİRSİNİZ
Instagram’da herkese açık olarak yapılan paylaşımlar, Google gibi arama motorlarında listelenebiliyor. Ancak artık Ayarlar > Gizlilik sekmesinden bu indekslemeyi durdurmak mümkün. Böylece dijital mahremiyet konusunda bir adım daha atılmış oluyor.
THREADS İÇİN REKLAM DESTEĞİ GELDİ
Instagram reklamları artık Threads uygulamasında da gösterilebilecek. Şimdilik Türkiye’de aktif olmasa da, Meta yakın zamanda Threads’in ülkemizde de kullanılabilir hale geleceğini duyurdu. Bu gelişme, özellikle markalar için çok platformlu reklam stratejilerinin önünü açacak.