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İOKBS PUAN HESAPLAMA 2025: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı?

İOKBS PUAN HESAPLAMA 2025: Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, kaç net gerekir? İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 en düşük puanlar açıklandı mı?

10:251/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar İOKBS puan hesaplaması yapmaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOBS sınavı, 27 Nisan Pazar günü uygulandı. İOKBS MEB 5,6,7,8.9,10 ve 11. sınıf taban puanları belli oldu mu? İOKBS Bursluluk Sınavı puanı nasıl hesaplanır, kat sayısı kaç? Bursluluk sınavından kaç almak gerekir? İOKBS Bursluluk Sınavı geçme notu kaç? İşte İOKBS puan hesaplama formülü...

Bursluluk sınavı cevap anahtarının açıklanmasının ardından adaylar sınav notunu hesaplamaya başladı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara sınavda 100 dakika uygulandı. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır ve kat sayısı kaç? Taban puanlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2025 BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki yıllarda bursluluk sınavı sonuçları açıklandıktan sonra kazanılan en düşük puanları yayınlıyordu. Her yıl burs kazanma puanları sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre farklılık gösteriyor.

Benzer şekilde sınıflara göre ayrılan kontenjanlar farklı olduğundan puanlarda değişken olacak. Örneğin 450 puanla 5. sınıf öğrencisi burs hakkı kazanabilirken 460 puanla 6. sınıf öğrencisi burs hakkı elde edemeyebilir.

İOKBS TABAN PUANLARI

Son olarak 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı burs taban puanlarını açıklamıştı. Sınıflara göre taban puanlar şu şekildeydi;



İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

BURSLULUK SINAVI 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

BURSLULUK SINAVI 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608


BURSLULUK SINAVI 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

BURSLULUK SINAVI 2025 NASIL HESAPLANIR?

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.







Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.


Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.




İOKBS BURSLULUK SINAV PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ


İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:


PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP

TASP: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve Toplam Ağırlıklı Standart Puanları, En Küçük Toplam Ağırlıklı Standart Puanın altında olan öğrencilerin, İOKBS Puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.





SONUÇLAR 30 MAYIS’TA ERİŞİME AÇILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs’ta meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçları ekranında doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek. 

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı ve lise 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda 5, 6, 7, 8. sınıf ve hazırlık öğrencilerine 80 soru ve 100 dakikalık süre; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru ve 120 dakikalık süre verildi.

MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarları, odsgm.meb.gov.tr üzerinden sınıflara göre erişime sunuldu. Adaylar, cevap kitapçıkları ile doğru yanıtları karşılaştırarak kendi puan hesaplamalarını yapabilecek.


SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN


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