iPhone 16 fiyatı ve çıkış tarihi teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Yeni iPhone'ların tanıtılacağı büyük Apple etkinliğine az kala, iPhone 16 tanıtım ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Tüm modellerin daha ince çerçevelere sahip olacağı ve birkaç farklı renk seçeneğinin ekleneceği söylenirken yeni seride daha fazla depolama kapasitesinin de sunulabileceği öngörülüyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İphone 16'nın ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi özelliklere sahip olacağı hakkında bilgi arayan teknoloji meraklıları için son gelişmeler haberimizde.
iPhone 16 özellikleri, Apple tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Tüm modellerin daha ince çerçevelere sahip olacağı ve birkaç farklı renk seçeneğinin ekleneceği söylenirken yeni seride daha fazla depolama kapasitesinin de sunulabileceği öngörülüyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Apple iPhone 16 tanıtımı ne zaman? İşte ayrıntılı bilgiler...
iPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, geleneksel olarak her Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtarak teknoloji dünyasını heyecanlandırıyor. 2024 yılında da benzer bir senaryonun yaşanması bekleniyor. iPhone 16 ailesinin Eylül ayında tanıtılıp Ekim ayında piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Tüm modellerin daha ince çerçevelerle geleceği, iPhone'un daha modern ve şık bir görünüme kavuşacağı söyleniyor.
İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.
İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ
Apple’ın iPhone 16 serisi, tasarım ve teknik özellikler açısından dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.
iPhone 16'nın fiyatının, iPhone 15'e kıyasla biraz daha yüksek olması bekleniyor. Bu fiyat artışı, yeni donanım ve özelliklerin maliyetinden kaynaklanabilir. Özellikle Pro modellerin fiyatı, daha gelişmiş kamera, ekran ve işlemci gibi özelliklere sahip olması nedeniyle daha yüksek olacaktır.
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.
iPHONE 16 FİYATI NE KADAR OLACAK?
iPhone 16’nın 100 dolarlık bir fiyat artışıyla 899 dolar etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Tıpkı iPhone 16’da olduğu gibi iPhone 16 Plus modelinin de 100 dolarlık bir zamla 999 dolarlık fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Son olarak iPhone 16 Pro Max veya iPhone 16 Ultra modelinin de 1.299 dolar etiketiyle kullanıcılarla buluşması söz konusu.
Not: Bu fiyatlar kesin ve resmi rakamlar değil, tahmindir. Kesin rakamlar Apple tarafından resmi olarak açıklandıktan sonra belli olacaktır.