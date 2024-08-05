iPHONE 16 FİYATI NE KADAR OLACAK?





iPhone 16’nın 100 dolarlık bir fiyat artışıyla 899 dolar etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Tıpkı iPhone 16’da olduğu gibi iPhone 16 Plus modelinin de 100 dolarlık bir zamla 999 dolarlık fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Son olarak iPhone 16 Pro Max veya iPhone 16 Ultra modelinin de 1.299 dolar etiketiyle kullanıcılarla buluşması söz konusu.





Not: Bu fiyatlar kesin ve resmi rakamlar değil, tahmindir. Kesin rakamlar Apple tarafından resmi olarak açıklandıktan sonra belli olacaktır.



