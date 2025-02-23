Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Yağışlar salı günü de devam edecek ancak sıcaklıkların artmasıyla kar yerini yağmura bırakacak. İstanbul'da dün gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam etti. Bugün sabah saatlerinde ise kar yağışı aralıklarla yağmaya devam etti. Cuma günü kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.