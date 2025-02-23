İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Megakentin tüm ilçelerinde kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Cuma günü kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Yağışlar salı günü de devam edecek ancak sıcaklıkların artmasıyla kar yerini yağmura bırakacak. İstanbul'da dün gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam etti. Bugün sabah saatlerinde ise kar yağışı aralıklarla yağmaya devam etti. Cuma günü kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? 24 Şubat Pazartesi Valilik açıklama yaptı mı?
İki gündür İstanbul’da yer yer etkisi altına alan kar, dün akşam bazı ilçelerde şiddetini artırdı. Megakentte, kar gece boyu aralıklarla yağmayı sürdürdü. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe ilçelerinde etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bıraktı. Cuma günü kar tatili yapan öğrenciler yarın okular tatil olacak mı? İstanbul’da okul var mı? sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği 24 Şubat Pazartesi günü kar tatili için henüz bir açıklama yapmadı.
Kar yağışı devam edecek mi?
Haftaya soğuk ve karlı bir başlangıç yapılıyor. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürecek ancak kar yerine yağmur görülecek. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü ise yağışlar doğuya çekilecek ve batı ile iç bölgelerde hava açmaya başlayacak.