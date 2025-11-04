İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Kasım İZSU su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler listesi

İZSU, planlı su kesintisi duyurusu yayımladı. İZSU'nun açıklamasına göre, su kesintilerinden Ankara'nın birçok merkezi ve yoğun nüfuslu ilçesi doğrudan etkilenecek. Kesinti beklenen bölgeler arasında: Bergama, Bornova, Dikili, Gaziemir, Kemalpaşa gibi önemli merkezler bulunuyor. Peki İzmir’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 4 Kasım İZSU su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler listesi.

1 /6 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı İzmir’de bugün 10 ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanacak. İşte İZSU 4 Kasım planlı su kesintisi programı.

2 /6 BERGAMA MALTEPE 04.11.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BORNOVA BARBAROS, RAFET PAŞA 04.11.2025 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5060 SOKAK NO:9 ÖNÜ İÇİN.

3 /6 DİKİLİ ÇANDARLI 04.11.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru ArızasıÇANDARLI MAHALLESİ 1045 SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇANDARLI SİTELER BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

GAZİEMİR ATATÜRK 04.11.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası1040 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

4 /6 KEMALPAŞA MEHMET AKİF ERSOY 04.11.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR.

KINIK AŞAĞI 04.11.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AŞAĞI MAHALLE SARI ÇOBAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞI MAHALLE GENELİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

5 /6 KİRAZ YENİŞEHİR 04.11.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası YENİŞEHİR MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ GERÇEKLİ 04.11.2025 saat 09:00 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GERÇEKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.