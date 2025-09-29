Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. KPSS’siz ve KPSS’li olmak üzere farklı alım koşulları sunulan kamu kurumlarına başvurmak için öncelikle ilanları yakından takip etmeniz gerekmektedir. KPSS’siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS’li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. " Kamu memur ve işçi alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!