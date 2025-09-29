Yeni Şafak
Kamu personel alımı iş ilanları: KPSS'li KPSS'siz, sözleşmeli, kadrolu, memur ve İŞKUR işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?

08:5729/09/2025, Pazartesi
<p>Kamu personel alımı iş ilanı: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları</p>
Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli ve işçi alımı yapıyor. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda var? İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı güncel iş ilanlarına ilişkin detaylar.

Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. KPSS’siz ve KPSS’li olmak üzere farklı alım koşulları sunulan kamu kurumlarına başvurmak için öncelikle ilanları yakından takip etmeniz gerekmektedir. KPSS’siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS’li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. "Kamu memur ve işçi alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2025 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. engelli işçi ve eski hükümlü işçi alımı 22 - 26 Eylül

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 15-29 Eylül

Çukurova Üniversitesi personel alımı 22 Eylül 6 Ekim


Munzur Üniversitesi personel alımı 18 Eylül 2 Ekim

TÜBİTAK işçi alımı 15 Eylül 6 Ekim

Yüksek Seçim Kurulu bilişim personeli alımı 18-29 Eylül

Ankara Üniversitesi personel alımı 16-30 Eylül

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Kalkıma Idaresi Başkanlığı personel alımı 12-26 Eylül

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alımı 16 Eylül 1 Ekim

Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı 22 Eylül 7 Ekim

Yalova Üniversitesi personel alımı 23 Eylül 7 Ekim

Ankara Kalkınma Ajansı personel alımı 10-24 Ekim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı 24 Eylül 1 Ekim

İnönü Üniversitesi personel alımı 10-24 Eylül


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

