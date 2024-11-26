Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Karaman, Kırşehir, Aksaray’da okullar bugün tatil edildi. İllerin valiliklerinden ardı ardına açıklama geldi. Peki Karaman, Kırşehir, Aksaray’da okullar yarın tatil mi? 27 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları...
"Karaman, Kırşehir, Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Salı Aksaray, Kırşehir ve Karaman’da okullar tatil olacak mı?" sorularına hem öğrenciler hem de veliler yanıt arıyor. Türkiye’nin birçok kentinde kar etkili oluyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava hakim. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda kentte yollar kapandı, don ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Ulaşımda aksamalar yaşandı.
Hafta sonu başlayıp, haftanın ilk günü de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle pazartesi günü Türkiye genelinde birçok şehirde eğitime bir gün ara verildi. Kar nedeniyle okulların bugün tatil olan iller arasında Karaman, Kırşehir ve Aksaray da var. Peki Karaman, Kırşehir, Aksaray’da okullar yarın tatil mi?
Karaman’da okullar yarın tatil mi?
27 Kasım Çarşamba Karaman’da okullar tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Karaman Valiliğinden yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün yani 26 Kasım Salı günü ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?
Kırşehir’de 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Kırşehir Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.
Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 26 Kasım 2024 Salı günü Kırşehir genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Aksaray’da yarın okullar tatil mi?
Aksaray’da yarın okulların tatil olacağına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Aksaray’da bugün okullar tatil edilmişti. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 26 Kasım Salı günü ara verildiği ifade edildi.