Belirli şartlar altında bir kadın hem kendi çalıştığı işten hem de vefat eden eşinden dul aylığı alabilir. Ayrıca, eğer kendisi de emekliyse hem kendi emekli maaşını hem de dul aylığını alabilir. Ancak, bu durum kişinin sigortalılık durumu ve diğer yasal koşullara bağlıdır. İşte dul kadının maaş hakları hakkında merak edilenler.