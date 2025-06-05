Konya bayram namazı saati belli oldu. 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Diyanet, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Konya Kurban bayramı namazı vakti
Kurban Bayram namazı saati Bursa il genelindeki cami ve mescitlerde bayram sabahı bayram namazlarını eda edecek inanlar tarafından merak ediliyor. Bayram namazı saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Konya bayram namazı saati kaç?
KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bayram namazı saatleri belli oldu. Her yıl olduğu en çok merak edilen konulardan biri bayram namazı saatleri oldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazının ardından kılınacak olan bayram namazı Konya'da saat 06:01'de kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
2. Rekat:
İmam, gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
Sonra 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik duaları", ''Rabbena'' okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
KURBAN BAYRAM NAMAZI HÜKMÜ NEDİR, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ FARZ MI?
Kurban Bayram Namazı veya Ramazan Bayram Namazının dini hüküm ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şu açıklama geldi:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.