KPSS A Grubu, devlette "kariyer meslekler" olarak adlandırılan, genellikle daha yüksek nitelik ve uzmanlık gerektiren pozisyonları kapsar. Bu meslekler, kamu kurumlarının farklı birimlerinde kritik görevler üstlenir. Başlıca KPSS A Grubu meslekleri şunlardır:
KPSS A Grubu, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bir bölümüdür. Bu sınav, genellikle bakanlıklar, müsteşarlıklar, bağımsız genel müdürlükler ve düzenleyici/denetleyici kurumlar gibi devlet kuruluşlarında uzman, denetçi, müfettiş ve kontrolör gibi kadrolara atanmak isteyen lisans mezunları için düzenlenir.
KPSS A Grubu sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanı sıra, adayların mezuniyet alanlarına ve hedefledikleri kadrolara göre değişen Alan Bilgisi testlerini içerir. Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İstatistik gibi alan dersleri bu sınavda yer alır. A Grubu kadrolara atanmak için genellikle KPSS puanının yanı sıra kurumların kendi açtığı giriş sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ve mülakat aşamalarını da başarıyla geçmek gerekir.
Kamuda kariyer hedefleyen birçok lisans mezunu için önemli bir adım olan KPSS A Grubu, özel uzmanlık ve denetim gerektiren pozisyonlara yerleşmek isteyen adaylara yönelik bir sınavdır. İşte KPSS A Grubu'nun ne olduğu ve kapsadığı meslekler:
KPSS A Grubu Nedir?
KPSS A Grubu, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın bir bölümüdür. Bu sınav, genellikle bakanlıklar, müsteşarlıklar, bağımsız genel müdürlükler ve düzenleyici/denetleyici kurumlar gibi devlet kuruluşlarında uzman, denetçi, müfettiş ve kontrolör gibi kadrolara atanmak isteyen lisans mezunları için düzenlenir.
KPSS A Grubu, özellikle uzmanlık, denetçilik, müfettişlik, kaymakamlık gibi kariyer meslekleri hedefleyen adayların girmesi gereken sınav grubudur. Bu gruba ait kadrolar genellikle bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi kurumlarda yer alır.
KPSS A Grubu Meslekleri Nelerdir?
KPSS A Grubu kapsamında alım yapılan bazı başlıca meslekler şunlardır:
Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı
Ticaret Uzman Yardımcılığı
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı
Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı
BDDK ve SPK Uzmanlık Kadroları
Kaymakam Adaylığı
Dışişleri Uzmanlığı
SGK Denetmen Yardımcılığı
Bu kadrolar için sadece KPSS puanı yeterli değildir. Adayların çoğu zaman kurum sınavı ve mülakat gibi ek aşamalardan da geçmesi gerekir.
KPSS 2025 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak. Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar ki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.