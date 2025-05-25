KPSS A Grubu sınavı , Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanı sıra, adayların mezuniyet alanlarına ve hedefledikleri kadrolara göre değişen Alan Bilgisi testlerini içerir. Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İstatistik gibi alan dersleri bu sınavda yer alır. A Grubu kadrolara atanmak için genellikle KPSS puanının yanı sıra kurumların kendi açtığı giriş sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ve mülakat aşamalarını da başarıyla geçmek gerekir.

Kamuda kariyer hedefleyen birçok lisans mezunu için önemli bir adım olan KPSS A Grubu, özel uzmanlık ve denetim gerektiren pozisyonlara yerleşmek isteyen adaylara yönelik bir sınavdır. İşte KPSS A Grubu'nun ne olduğu ve kapsadığı meslekler: