KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUAN 2025: İnfaz koruma memuru, gardiyanlık KPSS kaç puan gerekiyor?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı, adaylar puanlarına uygun bölümler için tercih sürecine başladı. Bu süreçte infaz koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenler, gereken taban puanları merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim ile gardiyan olabilmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte, gardiyanlık için lise düzeyinde KPSS taban puanları ve detaylar...
İnfaz koruma memuru olmayı hedefleyen adaylar, 2024 yılı için KPSS gardiyan atama taban puanlarını ve alım tarihlerine dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu yıl tercih listelerini hazırlayan adaylar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gardiyan olarak görev almak için başvurularını yapacak. Peki, 2024 infaz koruma memuru alımları ne zaman yapılacak ve hangi KPSS puanı gerekecek? İşte, gardiyan alımlarına dair tüm detaylar ve KPSS taban puanları...
GARDİYAN OLMAK ŞARTLARI NELER?
2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şöyleydi;
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2024 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvuruları ile ilgili henüz kadrolar açılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman gardiyan alımı başvuruları erişime açılacak.
Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.
İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman haberimizde yer vereceğiz.
GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.
KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.
KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.