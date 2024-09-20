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KPSS önlians 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? ÖSYM 2024 KPSS önisans atama puanları

KPSS önlians 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? ÖSYM 2024 KPSS önisans atama puanları

09:5520/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans taban ve atama puanların sınava giren adayların araştırmaları arasına girdi. KPSS Önlisans sonuçları, 1 Eylül 2024'te yapılan sınavın ardından adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM'nin sınav kılavuzunda belirttiği tarihlere göre sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. KPSS önlisans sonuçlarına göre 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte ÖSYM 2024 KPSS önisans atama puanları

KPSS önlisans atama puanları merakla bekleniyor. KPSS önlisans sonuçları için son saatlere girildi. Memur adayları tercih sürecinde puanlarına göre ve kurumların taban puanlarını dikkate alarak listelerini oluşturacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024


Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir.

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?


Son atama puanlarına göre; KPSS Ön Lisans 50, 55, 60 puan ile atama yapan bir kurum bulunmuyor. Ancak 65 puan üzeri atamalara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS atama ve yerleştirme puanları...


KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ





KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?


KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.


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B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCHLERİN ALINMASI


Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak. 

ÖSYM KPSS puanları ile belirlenen takvim ve ilan edilen şartlar dahilinde kamu kurumlarına devlet memuru alımı için atamalar gerçekleştiriliyor. Memur adayları da tercih sürecinde elde ettikleri puanlar ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini oluşturacak.

KPSS A VE B GRUBU KADRO NEDİR?


Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,


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