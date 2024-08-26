KYK Yurt Başvuru Sonuçları İçin Beklenen Tarih

Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, sonuçların üniversitelerin açılış tarihlerinden önce, Eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak, kesin tarih henüz belirlenmiş değil.