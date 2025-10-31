MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte öğretmen, doktor, polis memur 2026 maaş zammı tablosu

2026 yılı yaklaşırken kamu çalışanları için maaş hesaplamaları hız kazandı. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte, öğretmen, doktor ve polis maaşlarında ciddi artışlar öngörülüyor. Piyasalar, Ocak ayında açıklanacak zam oranının kamu alım gücünü nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.
Memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşme hükümleriyle birlikte yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları da maaşlara yansıyacak. Tahminlere göre öğretmen, polis ve doktor maaşlarında dikkat çekici artışlar gündemde.
2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI
Memur ve memur emeklileri her yıl iki kez zam alırken, bu artışlara enflasyon farkı da eklenerek maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam hakkı elde ediyor. Bu sistem, kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünü korumayı hedeflerken, yıl sonu enflasyon verileri zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.
Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına 2026 yılında iki aşamalı zam uygulanacak; yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış öngörülüyor. Ayrıca, 2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1.000 TL’lik ek ödeme yapılması planlanıyor. 2027 yılı için ise zam oranları yüzde 5 ve yüzde 4 olarak belirlendi. Bu düzenlemeler, kamu çalışanlarının maaşlarında kademeli bir iyileşme sağlamayı amaçlıyor.
ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için oluşan yüzde 2,38’lik enflasyon farkına, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 13,64’e ulaştı. Ancak memur ve emeklilerin maaş artışları, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29 olarak açıklaması durumunda, memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak ve bu fark, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde toplam zam oranı yüzde 16,88’e çıkacak; eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 6,11’e yükselerek toplam zam oranı yüzde 17,79’a ulaşacak.
Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur maaşlarına 2026 yılında iki aşamalı zam uygulanacak; yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış öngörülüyor. Ayrıca, 2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1.000 TL’lik ek ödeme yapılması planlanıyor. 2027 yılı için ise zam oranları yüzde 5 ve yüzde 4 olarak belirlendi. Bu düzenlemeler, kamu çalışanlarının maaşlarında kademeli bir iyileşme sağlamayı amaçlıyor.