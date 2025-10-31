MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayında memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte öğretmen, doktor, polis memur 2026 maaş zammı tablosu

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri her yıl iki kez zam alırken, bu artışlara enflasyon farkı da eklenerek maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda zam hakkı elde ediyor. Bu sistem, kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünü korumayı hedeflerken, yıl sonu enflasyon verileri zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor.