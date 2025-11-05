MTV zammı belli oldu: 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? İşte yeni MTV fiyatları

Yeniden değerleme oranı 2026 için yüzde 25,49 oldu





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı, vergi ve cezaların temel artış oranını belirliyor. 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bu oran %43,93 seviyesindeydi.

Bu artışla birlikte başta MTV olmak üzere ehliyet, pasaport, araç muayene ve trafik cezaları gibi birçok kalemde yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.



