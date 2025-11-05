MTV zammı belli oldu: 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? İşte yeni MTV fiyatları

TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranıyla 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı belli oldu. Yeni yılda MTV ve araç muayene ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak. Açıklanan bu oranların ardından araç sahipleri, yeni yıl için uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerini de hesaplamaya başladı. Peki MTV hesaplaması nasıl yapılır? 2026 MTV ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
TÜİK’in açıkladığı 2026 yılı yeniden değerleme oranı ile birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerinde uygulanacak zam oranı belli oldu. Yeni yılda vergi ve ceza kalemlerinde geçerli olacak bu oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Böylece 2026 yılı itibarıyla araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları da artmış oldu.
2026 yılında MTV ve araç muayene ücretlerine yüzde 25,49 zam geliyor
TÜİK’in açıkladığı 2026 yılı yeniden değerleme oranı ile birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı da netleşti. Yeni yılla birlikte araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV tutarları yüzde 25,49 oranında artacak.
Yeniden değerleme oranı 2026 için yüzde 25,49 oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı, vergi ve cezaların temel artış oranını belirliyor. 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bu oran %43,93 seviyesindeydi.
Bu artışla birlikte başta MTV olmak üzere ehliyet, pasaport, araç muayene ve trafik cezaları gibi birçok kalemde yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
2026 MTV ücretleri ne kadar olacak?
MTV tutarları, aracın yaşına, motor silindir hacmine ve tescil tarihine göre değişiyor. Yeniden değerleme oranına göre yapılan yüzde 25,49’luk artışla birlikte yeni MTV tutarları şöyle olacak:
1300 cc ve altı yeni araçlarda: 4.834 TL → 6.066 TL
1301–1600 cc arası yeni araçlarda: 8.421 TL → 10.567 TL
Ayrıca otomobiller için araç muayene ücreti de 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.
MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?
Araç sahipleri, 2026 yılı MTV tutarlarını Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden öğrenebilecek. MTV hesaplama işlemleri için GİB’in Dijital Vergi Dairesi platformu digital.gib.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.
Ödemeler ise GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri yılın ilk ve yedinci aylarında iki taksit halinde gerçekleştirilecek.