Muharrem orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Aşure Günü orucuna nasıl niyet edilir?

MUHARREM ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruca niyet etmek, orucun geçerliliği açısından temel şartlardan biridir. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, dil ile ifade edilmesi mendup yani güzel görülmüştür.

Genel niyet cümlesi şöyle olabilir:

“Niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya.”

Eğer sahura kalkıldıysa, bu da niyet yerine geçer. Ancak imsaktan sonra oruç tutmaya niyet edilecekse, o ana kadar hiçbir şey yenmemiş ve içilmemiş olması gerekir.

Ramazan orucu, nafile oruçlar, belirli güne adanmış oruçlar için niyet vakti: Güneş batımından itibaren, ertesi gün öğle vaktine kadar olan süredir.

Kaza, keffaret veya belli bir güne bağlı olmayan adak oruçları için niyet: Yalnızca gece yapılabilir, imsak vaktinden önce tamamlanmalıdır.

Şafiî mezhebine göre ise, nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet etmek zorunludur. Sabah niyet edilmemişse oruç sahih sayılmaz. Nafilelerde ise, güneş tam tepeye ulaşmadan önce niyet edilebilir.



