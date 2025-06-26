Muharrem orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Aşure Günü orucuna nasıl niyet edilir?

Yeni Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem başladı. Müslümanlar için büyük anlam taşıyan bu ayda oruç ne zaman tutulmalı, kaç gün sürer? Aşure Günü’nün önemi nedir? Niyet nasıl edilir? İşte Diyanet'in 2025 yılına dair açıklamaları...
2025 Hicri yılının başlangıcı, 26 Haziran Perşembe gününe denk geldi. Bu tarih aynı zamanda İslam dünyasında kutsal sayılan dört haram aydan biri olan Muharrem ayının da ilk günü. Kalplerin arınmasına ve manevi yenilenmeye vesile olan bu dönemde, oruç tutmak isteyenler için önemli detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Ramazan’dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur” buyurarak bu ayın ibadet açısından ne denli değerli olduğunu ifade etmiştir. Hem hicri yılın başlangıcı olması hem de tarihte birçok ilahi olayın yaşanmış olması, bu ayı müminler için ayrıcalıklı kılmaktadır.
MUHARREM ORUCU HANGİ GÜNLERDE TUTULUR?
2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran'da başladı. Ramazan dışındaki en faziletli oruçlardan sayılan Muharrem orucu, ay boyunca tutulabilir. Özellikle Muharrem'in 9. ve 10. günleri ya da 10. ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu yıl Aşure Günü, yani Muharrem'in 10. günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. İslam alimlerine göre yalnızca Aşure gününde oruç tutmak uygun değildir; Yahudilere benzememek adına bu güne bir gün öncesi ya da sonrası da eklenerek iki gün oruç tutulması tavsiye edilir.
AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ
Aşure Günü, İslam tarihinde pek çok önemli olayın gerçekleştiği özel bir gündür. Rivayetlere göre bu günde:
Hz. Nuh’un gemisi tufandan sonra karaya oturmuştur.
Hz. Musa ve kavmi Firavun’un zulmünden kurtulmuştur.
Hz. Adem’in tövbesi kabul edilmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Aşure günü tutulan orucun, geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım"
Bu hadise dayanarak Aşure günü oruç tutmanın büyük sevaba vesile olduğu kabul edilir.
MUHARREM ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre oruca niyet etmek, orucun geçerliliği açısından temel şartlardan biridir. Kalpten niyet etmek yeterli olsa da, dil ile ifade edilmesi mendup yani güzel görülmüştür.
Genel niyet cümlesi şöyle olabilir:
“Niyet ettim Allah'ım senin rızan için oruç tutmaya.”
Eğer sahura kalkıldıysa, bu da niyet yerine geçer. Ancak imsaktan sonra oruç tutmaya niyet edilecekse, o ana kadar hiçbir şey yenmemiş ve içilmemiş olması gerekir.
Ramazan orucu, nafile oruçlar, belirli güne adanmış oruçlar için niyet vakti: Güneş batımından itibaren, ertesi gün öğle vaktine kadar olan süredir.
Kaza, keffaret veya belli bir güne bağlı olmayan adak oruçları için niyet: Yalnızca gece yapılabilir, imsak vaktinden önce tamamlanmalıdır.
Şafiî mezhebine göre ise, nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet etmek zorunludur. Sabah niyet edilmemişse oruç sahih sayılmaz. Nafilelerde ise, güneş tam tepeye ulaşmadan önce niyet edilebilir.