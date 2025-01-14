Narin davasında anne Yüksel Güran'dan itiraf mı geldi? Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, cinayeti işleyen ise tespit edilemedi. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Peki Yüksel Güran, Narin’i kim öldürdüğünü cezaevinden itiraf mı etti? Narin’i kim öldürmüş? İşte detaylar.

1 /9 Narin davasında anne Yüksel Güran cinayeti itiraf mı etti? Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı.

2 /9 Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluk halinin devamına karar verildi. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 3 sanığa müebbet hapis cezası verilirken cinayeti işleyen ise tespit edilemedi.

3 /9 Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Avukat, yakın zamanda sanıklar arasında bir itirafın geleceğini belirtti. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cinayet için amca Salim Güran'ı suçladığını öne sürdü.

4 /9 NARİN CİNAYETİ DAVASINDA İTİRAFLAR GELDİ Mİ? Avukat Ali Eryılmaz şu ifadeleri kullandı: "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi.



5 /9 NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ? Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de! Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız."

6 /9 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımları

7 /9 Narin Güran cinayeti hakkında bilgi: Ne olmuştu? Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

8 /9 Narin'in öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın 7 Kasım'da görülmeye başlayan ilk duruşması, üç gün sonunda 10 Kasım Pazar sabah saatlerinde tamamlandı.