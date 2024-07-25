Gün içerisinde çay, kahve, meyve suyu, enerji içecekleri gibi birçok içecek tüketiyoruz. Sıvı ihtiyacımızı karşılayan su yerine de tüketilen bu içeceklerin bir çoğu sandığımız kadar masum değil. Prof.Dr. Osman Müftüoğlu dünyanın en zararlı 8 içeceğini paylaştı. İşte dünyanın en zararlı olduğu tespit edilen 8 içeceği...

1 / 14 İçerisinde gizli katkı maddeleri ve pek çok zararlı ürün barındıran içecekler sağlığımızı tehdit ediyor. Çoğu zaman su içmek yerine içtiğimiz çay, kahve, meyce suyu gibi içeceklerin çoğu sağlıksız. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sosyal medya hesabından dünyanın en sağlık içeceklerini listeleyen bir görsel paylaştı. İşte dünyanın en zararlı 8 içeceği ve zararları...

2 / 14 Dünyanın en zararlı içecekleri

3 / 14 KOLA

Uzmanların yıllardır uyarmasına rağmen su gibi sıkça tüketilen içeceklerin başını çekiyorlar. Yeni yapılan bir araştırmaya göre günlük içilen, gazlı içecekler uzun vadede alkol kadar karaciğere zarar veriyor.

4 / 14 SÜT TOZLU KAHVE





5 / 14 ALKOLLÜ İÇECEKLER

Düzenli olarak tüketilen alkol hem karaciğer hastalıklarına ve en önemlisi de siroza sebep olmaktadır. Uzun süreli alkol kullanımında ise karaciğer iflas etmektedir. Böbreklerde alkolün etkisi altında kalan bir diğer organdır. Alkol tüketimi böbreklerin susuz kalmasına ve zamanla alkolün tüketilmeye devam edilmesi durumunda da böbreklerde ciddi hasarlara yol açar.

6 / 14 MILKSHAKE

Kalori içeriği ve doymuş yağ asidi açısından en sağlıksız içeceklerden biri milkshake! Uzmanlar özellikle içerisinde çikolatalı dondurma konulan milkshakelerin karaciğer düşmanı olduğu konusunda uyarıyor. Koruyucu madde içerebilen bu içecekler obeziteye neden olan yiyecekler kategorisinde değerlendiriliyor.

7 / 14 YAPAY MEYVE SULARI

u ürünlerin çoğunda az miktarda gerçek meyve suyu bulunuyor. Bunların temel içeriği su ve yüksek fruktozlu mısır şurubudur. Bu içecekler birçok alkolsüz içeceğe benziyor, kalori ve şeker bakımından zengin, besin değeri açısından fakirdir. Araştırmalara göre şekerli meyve içecekleri çocuklar için obezite ve obeziteye bağlı sağlık problemlerine yol açıyor.

8 / 14 ENERJİ İÇECEĞİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) enerji içeceklerinin sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti. Enerji içeceklerinin fazla içilmesinin kafein zehirlenmesi başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olduğunu açıkladı.



9 / 14 SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, özellikle kış aylarında sıkça tüketilen bir içecek. Ancak sıcak çikolata, içerdiği şeker, yağ ve kalori nedeniyle sağlığa zararlı olabiliyor. Sıcak çikolata, kilo alımına, kolesterol yükselmesine, kan basıncı artışına ve cilt problemlerine neden olabiliyor.

10 / 14 ÇAY

Çayda bulunan oksalatlar böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Özellikle sağlık geçmişinde böbrek taşı sorunu olan bireylerin çay tüketimini sınırlandırmaları önerilebilir. Çaydaki tanen ve kafein adlı maddeler kalp atışını artırabilir ve kan basıncını yükseltebilir.

11 / 14 OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN EN SAĞLIKLI İÇECEK TAVSİYESİ

Susuzluğunuzu gidermek için ilk tercihiniz her zaman su olsun. Canınız ille de içecek bir şeyler arıyorsa seçiminizi ayrandan yana kullanın. Bence köpüklü olmayanı, yarım yağlı olanları tercih edin.

12 / 14 Meyve sularının taze sıkılmış olanlarını sadece ve sadece çeyrek su bardağı kadar, hadi bilemediniz yarım su bardağını geçmeyecek miktarlarda için. Kolalı içecekler, meyve suyu konsantreleri, boyalı, şekerli, aromalı meyveli içeceklere elinizi sürmeyin.

13 / 14 SÜT İÇMEK SAĞLIKLI MI?

Öncelik keçi sütüne verilmeli. Besleyici değeri daha fazla, alerjik etkileri daha sınırlı. Çocukluk çağlarından sonra süt yerine yoğurt tercih edilmeli. Doğal ortamlarda yetişip büyüyen hayvanların sütüne öncelik tanınmalı. Güvenli köy sütü paketlenmiş sütlere tercih edilmeli. Süt yerine ayran içilip yoğurt yenmeli.