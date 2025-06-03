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Peugeot Haziran 2025 fiyat listesi yayınlandı mı? Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu?

Peugeot Haziran 2025 fiyat listesi yayınlandı mı? Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu?

10:323/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Haziran ayının gelmesiyle birlikte otomobil tutkunları gözlerini markaların güncel fiyat listelerine çevirdi. Türkiye'de yüksek talep gören markalardan biri olan Peugeot, 2025 Haziran ayına ait sıfır araç fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yeni fiyat listesiyle birlikte, modellerde herhangi bir zam veya indirim olup olmadığı da netleşmiş oldu.

Fransız otomobil markası Peugeot, araba severlerler için önemli bir yerde bulunuyor. Peki, Peugeot 208, 308, 2008, 3008 ve 5008 modelleri kaç TL’den satılıyor? Elektrikli e-208 ve e-308 modellerinin fiyatları ne oldu? İşte güncel Peugeot fiyat listesine dair merak edilenler…


PEUGEOT E-208

E-208 GT 100kW 1.632.000 TL



PEUGEOT E-308

 E-308 GT 115kW 1.893.500 TL


PEUGEOT 408 

408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.049.000 TL

408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.516.500 TL

PEUGEOT 2008 

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.001.500 TL

2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.213.000 TL

E-2008 ALLURE 100kW 1.843.500 TL

E-2008 GT 115kW 1.903.000 TL



PEUGEOT 3008

3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.493.500 TL

3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.909.000 TL

E-3008 Allure 157kW (210hp) 1.910.000 TL

E-3008 GT 157kW (210hp) 2.768.500 TL



PEUGEOT 5008 

5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.936.500 TL

5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.131.500 TL

E-5008 Allure 157kW (210hp) 2.768.500 TL

E-5008 GT 157kW (210hp) 2.980.500 TL



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#Peugeout 408
#Peugeot E308
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