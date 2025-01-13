2025 yılı için TOKİ anahtar teslim parası, evin bulunduğu projeye ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır. Anahtar teslimi sırasında ödemeniz gereken tutar, sözleşme detaylarında belirtilir. Peki TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri dondurulabiliyor mu? İşte detaylar.

1 /9 TOKİ, Türkiye'de sosyal konut projeleri geliştiren ve dar gelirli kadınlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunan devlet kurumudur. TOKİ'nin amacı, özellikle düşük gelire yönelik konut üretimi, açık dönüşüm projeleri ve çeşitli sosyal olanaklarla modern yaşam alanları yaratmaktır. TOKİ binlerce aileyi sıcak yuvalarına kavuşturmayı sürdürüyor. Konut satış sonrası işlemleri Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanır? TOKİ ilk taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

2 /9 TOKİ konut tesliminde para ödenir mi? Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekare ye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir.

3 /9 TOKİ’ye peşinat ödeniyor mu? Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.

4 /9 TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

5 /9 TOKİ ödeme koşullarım ne olacak? Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

6 /9 Ödemelerimi yapamıyorum/zorlanıyorum. Taksit ödemelerini dondurabilir miyim/durdurabilir miyim? - Taksit sayısını artırabilir miyim? İdaremiz konut satışlarında taksit dondurma, erteleme veya taksit artırma gibi bir uygulama bulunmamaktadır.

7 /9 Konutumu iade etmek için başvurduğumda alacağımı neden kısa sürede alamıyorum? Konutunuzun fesih/iade işlemi sırasında İdaremizle imzalamış olduğunuz Gayrimenkul Satış Sözleşmesi fesih edileceği için İdaremiz talimatıyla Müşavir firmalarca hazırlanan tespit tutanakları beklenmektedir. Tutanakların İdaremize ulaşmasının ardından ödemeler yapılmaktadır.

8 /9 Konut sahibi vefat etti, mirasçılar ödemelere devam edebilir mi, nasıl bir işlem yapılması gerekir? Mirasçılar, veraset ilamı çıkarttıktan sonra hep birlikte Bankaya başvurarak ödemelere devam edebilirler veya haklarından feragat eden mirasçılar varsa onlardan alınacak Feragatname ile diğer mirasçılar ödemelere devam edip hak sahibi olabilirler.