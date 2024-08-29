TOKİ başvurusu: TOKİ konut, arsa, işyeri satışları başvuru şartları, kura sonuçları ve tüm detaylar

3. İkametgah Şartı

Başvuru yapılacak olan TOKİ projesinin bulunduğu il veya ilçe sınırlarında en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak ya da o il/ilçe nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir.

4. Ev Sahibi Olmama Şartı

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının herhangi bir yerde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

5. Yaş Şartı

Başvuru yapacak kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.