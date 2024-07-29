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Toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi %1 barajı kaldırıldı: Tüm sendika üyelerine eşit ikramiye yatacak

10:40 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:40 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Memura toplu sözleşme ikramiye müjdesi!</p>
Memura toplu sözleşme ikramiye müjdesi!

Memurların toplu sözleşme ikramiyesi alabilmesi için %1 şartı getirilen yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan önemli bir değişiklikle yeniden düzenlendi. Toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi ve %1 barajı kaldırıldı. Peki toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? Toplu sözleşme ikramiyesi kime verilecek, ikramiyeler ne zaman yatacak? İşte memurlara verilecek toplu sözleşme ikramiye tutarı.

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Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi Meclis'ten geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı. Peki toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar verilecek? Memura sözleşme ikramiyeleri aylık mı ödenecek? İşte detaylar.

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Memura toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 52. Madde kapsamında, memurlar artık bu ikramiyeyi herhangi bir şart aranmaksızın alabilecek. Toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi ve %1 barajı kaldırıldı. Böylece sendikalı tüm memurlar, aylık 642 TL toplu sözleşme ikramiyesini alabilecek. 

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Antidemokratik olan %1 sendikal baraj uygulaması, kanun teklifinden çıkartıldı. Bu değişiklikle, memurlar hangi sendikaya üye olursa olsun eşit ücret alacak. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan teklif değişikliği ile baraj tamamen kaldırıldı.

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Devlet memurlarının toplu sözleşme ikramiyesi için şart koşulan %1 ve %2 örgütlenme oranları, anayasanın eşitlik ilkesi ve sendikal özgürlüğe engel teşkil ettiği gerekçesiyle daha önce Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

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Toplu iş sözleşmesi ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda, Ağustos maaşlarından itibaren tüm sendikalı kamu çalışanlarına 707 gösterge rakamının karşılığı olan tutar toplu sözleşme ikramiyesi olarak hesaplara yatırılacak.



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Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 lira ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" açıklamasını yaptı.

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Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız.

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

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