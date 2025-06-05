Trabzon Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 6 Haziran Cuma sabahı milyonlarca vatandaş ikamet ettikleri illerde bayram namazını kılacak. Kurban Bayramı için Trabzon bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Trabzon ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte Trabzon ilçe ilçe bayram namazı vakitleri…
Bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban ibadetinin yerine getirileceği mübarek Kurban Bayramı öncesinde vatadaşlar 81 ilde bayram namazını kılıcak. Trabzon ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Trabzon’un Akçaabat Araklı Arsin Beşikdüzü Çarşıbaşı Çaykara Dernekpazarı Düzköy Hayrat Köprübaşı Maçka Of Ortahisar Sürmene Şalpazarı Tonya Vakfıkebir Yomra’nın bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Trabzon’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
TRABZON’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Trabzon’da bu sene Kurban Bayramı namazı saat 05:25’te idrak edilecek.
Akçaabat Araklı Arsin Beşikdüzü Çarşıbaşı Çaykara Dernekpazarı Düzköy Hayrat Köprübaşı Maçka Of Ortahisar Sürmene Şalpazarı Tonya Vakfıkebir Yomra’nın bayram namazı vakitleri
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ TEKBİR ALINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte:
1. Rekat Kılınışı
*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Şafiî mezhebine göre teşrik tekbirleri nasıl okunur?
Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri yukarıdaki gibidir.
Şâfiîler teşrik tekbirini şöyle okur: “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd. Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ”
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.
Bayram namazı kimlere vaciptir?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram namazının diğer namazlardan farkı nedir?
Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, her rekâtında üçer fazla tekbir olmasıdır.
Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır. Hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.