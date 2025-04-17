Türkiye'de herkes doğduğu ilde yaşasa, il nüfusları ne olurdu? TÜİK 2024 verileriyle paylaştı

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 701 BİN 602 KİŞİ OLDU





İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.