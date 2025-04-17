Türkiye'de herkes doğduğu ilde yaşasa, il nüfusları ne olurdu? TÜİK 2024 verileriyle paylaştı

Türkiye'deki illerin nüfus dağılımı, halkın büyük bir kısmının farklı illerde yaşaması nedeniyle önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Ancak, eğer herkes doğduğu ilde yaşasaydı, Türkiye'nin demografik yapısı çok farklı olacaktı. TÜİK'in 2024 yılı 'Doğum Yerine Göre Nüfus' tablosundaki verilerine dayalı olarak yapılan analizlere göre, 81 ilin doğum yerlerine dayalı nüfus değişimlerinin sonuçları oldukça dikkat çekiyor. Peki Türkiye'de herkes doğduğu ilde yaşasa, il nüfusları ne olurdu? İşte illerin doğum yerine göre oranları.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı 'Doğum Yerine Göre Nüfus' tablosundan edinilen verilere göre, 81 ilde yaşayanların oranları belli oldu. Eğer Türkiye'de herkes doğduğu ilde yaşasaydı, illerin nüfusu önemli ölçüde değişim gösterecekti. Bu rapora göre illerdeki oranları sizler için derledik.
TÜRKİYE'DE 40 İLİN NÜFUSU AZALDI
Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.
İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93,4 OLDU
Türkiye'de 2023 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2024 yılında %93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,6'ya düştü.
Nüfusumuzun %67,2'sini yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenler oluşturdu
Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır"(2) ayrımında oluşturulan yeni bir sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun %67,2'sinin yoğun kent, %15,5'inin orta yoğun kent ve %17,2'sinin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.
İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 701 BİN 602 KİŞİ OLDU
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.
ERĞER HERKES DOĞDUĞU İLDE YAŞASA, İLLERİN NÜFUSU NE OLURDU?
Ülkemizde, herkes doğduğu ilde yaşasaydı illerin oranları şu şekilde olacaktı;
Adana: 2,221,474
Adıyaman: 937,632 - %42.26
Afyonkarahisar: 926,610 - %41.74
Ağrı: 968,192 - %43.59
Aksaray: 505,625 - %22.78
Amasya: 458,060 - %20.63
Ankara: 3,868,511 - %173.99
Antalya: 1,540,523 - %69.41
Ardahan: 348,300 - %15.71
Artvin: 313,205 - %14.09
Aydın: 919,231 - %41.37
Balıkesir: 1,089,237 - %49.04
Bartın: 268,680 - %12.11
Batman: 779,070 - %35.11
Bayburt: 192,050 - %8.64
Bilecik: 183,853 - %8.28
Bilinmeyen: 1,061,862 - %47.84
Bingöl: 433,880 - %19.54
Bitlis: 609,833 - %27.46
Bolu: 362,383 - %16.32
Burdur: 295,962 - %13.34
Bursa: 2,080,884 - %93.88
Çanakkale: 456,611 - %20.56
Çankırı: 357,590 - %16.12
Çorum: 943,065 - %42.47
Denizli: 1,006,152 - %45.33
Diyarbakır: 2,221,781 - %100.00
Düzce: 380,686 - %17.15
Edirne: 441,583 - %19.91
Elazığ: 742,733 - %33.47
Erzincan: 422,433 - %19.00
Erzurum: 1,478,362 - %66.67
Eskişehir: 775,469 - %34.93
Gaziantep: 2,077,949 - %93.54
Giresun: 721,862 - %32.47
Gümüşhane: 288,375 - %12.99
Hakkari: 331,420 - %14.91
Hatay: 1,761,568 - %79.29
Iğdır: 300,151 - %13.52
Isparta: 495,004 - %22.27
İstanbul: 9,097,221 - %409.75
İzmir: 2,862,893 - %128.87
Kahramanmaraş: 1,475,129 - %66.61
Karabük: 302,663 - %13.63
Karaman: 283,772 - %12.77
Kars: 662,732 - %29.83
Kastamonu: 584,243 - %26.33
Kayseri: 1,482,029 - %66.77
Kilis: 208,302 - %9.39
Kırıkkale: 401,152 - %18.08
Kırklareli: 340,726 - %15.34
Kırşehir: 392,191 - %17.65
Kocaeli: 1,172,487 - %52.79
Konya: 2,378,821 - %107.07
Kütahya: 673,669 - %30.33
Malatya: 1,109,990 - %49.93
Manisa: 1,398,616 - %62.98
Mardin: 1,280,070 - %57.69
Mersin: 1,598,814 - %71.99
Muğla: 679,247 - %30.55
Muş: 733,130 - %33.01
Nevşehir: 399,054 - %17.96
Niğde: 516,216 - %23.25
Ordu: 1,161,787 - %52.43
Osmaniye: 635,437 - %28.61
Rize: 569,623 - %25.64
Sakarya: 924,944 - %41.64
Samsun: 1,709,604 - %77.00
Şanlıurfa: 2,611,984 - %117.53
Siirt: 609,320 - %27.46
Sinop: 404,948 - %18.22
Şırnak: 604,228 - %27.19
Sivas: 1,228,576 - %55.36
Tekirdağ: 622,135 - %27.99
Tokat: 999,998 - %45.04
Trabzon: 1,230,381 - %55.42
Tunceli: 201,138 - %9.06
Uşak: 397,128 - %17.88
Van: 1,502,603 - %67.72
Yalova: 1,320,014 - %59.38
Yozgat: 830,050 - %37.35
Yurtdışı: 2,930,821 - %132.04
Zonguldak: 757,207 - %34.09