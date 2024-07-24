WhatsApp'ı açın ve size verilen TextPlus numarasını telefon numarası olarak girin. WhatsApp size, doğrulama işlemi için bir kod göndermek üzere TextPlus uygulamasını kullanacaktır. Aldığınız doğrulama kodunu WhatsApp'a girin ve hesabınızı doğrulayın. İzlediğiniz yol ve yöntemler nedeniyle bundan böyle WhatsApp'ı herhangi bir telefon numarası kullanmadan anonim olarak kullanabilirsiniz.