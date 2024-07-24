WhatsaApp telefon numarası olmadan kullanma özelliği sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Telefon numarası olmadan WhatsaApp açma mesajlaşma platformunu kullananlara büyük kolaylık sağlamakta. WhatsaApp’a gelen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar pek çok pratik bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmekte. Artık WhatsApp Web telefon numarası olmadan kullanılabilecek. Peki WhatsaApp telefon olmadan nasıl kullanılır? Telefon numarası olmadan WhatsaApp nasıl açılır? İşte detaylar.
WhatsApp Telefon Numarası Olmadan Nasıl Kullanılır? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. WhatsApp, günümüzde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biridir. Uygulamayı kullanmak için genellikle bir telefon numarası gereklidir. Ancak, telefon numarası olmadan da WhatsApp kullanmak mümkündür. Bunu yapmak için iki farklı yöntem mevcuttur:
WhatsApp’ı Telefon Numarası Olmadan Kullanma Yöntemleri
WhatsApp, dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Ancak, bazı kullanıcılar güvenlik veya gizlilik nedenleriyle telefon numarası ve sim kart olmadan WhatsApp'ı kullanmak isteyebilir. İşte telefon numarası olmadan WhatsApp kullanmanın bazı yöntemleri:
WhatsApp'ı telefon numarası olmadan kullanmak istiyorsanız, öncelikle daha önce aynı cihaza yüklediyseniz bu kurulumu kaldırmanız gerekebilir. Bu nedenle WhatsApp'ı kaldırın ve cihazınızı temizleyin.
Bu adımı tamamladıktan sonra, WhatsApp'ı cihazınıza indirin, kurun ve uygulamayı başlatın. WhatsApp'ı başlattığınızda, adınızı ve telefon numaranızı girmeniz istenecektir. Ancak burada telefon numaranızı girmemelisiniz.
Telefon numarası yerine başka bir yöntem kullanarak hesabınızı doğrulayacaksınız. Bunun için "TextPlus" adlı bir uygulama indirin ve kurumu gerçekleştirin.
TextPlus uygulamasını açtığınızda, ayarlarını yapmak için ilerleyin ve "Kişiler" seçeneğini seçin. Uygulama, kişisel kullanımınız için size bir numara atayacaktır. Bu numarayı bir yere yazın, çünkü bu numara ile WhatsApp hesabınızı doğrulayacaksınız.
WhatsApp'ı açın ve size verilen TextPlus numarasını telefon numarası olarak girin. WhatsApp size, doğrulama işlemi için bir kod göndermek üzere TextPlus uygulamasını kullanacaktır. Aldığınız doğrulama kodunu WhatsApp'a girin ve hesabınızı doğrulayın. İzlediğiniz yol ve yöntemler nedeniyle bundan böyle WhatsApp'ı herhangi bir telefon numarası kullanmadan anonim olarak kullanabilirsiniz.
Aynı WhatsApp hesabını birden çok telefonda veya birden çok telefon numarasıyla kullanma hakkında
WhatsApp hesabınız, yalnızca tek bir kayıtlı telefon numarasıyla doğrulanabilir. Çift SIM kartlı bir telefon kullansanız bile WhatsApp hesabınızı doğrularken numaralardan birini seçmeniz gerekir. Doğrulanmış bir WhatsApp hesabını iki farklı telefon numarasıyla kullanmanız mümkün değildir.
WhatsApp hesabınızı SMS kodu almanıza gerek olmadan yeni telefonunuza taşıyabilirsiniz.
Telefon numaranız uygunsa eski cihazınızı kullanarak numaranızı doğrulayabilirsiniz. WhatsApp, eski cihaza yeni cihazınıza girmeniz için 6 haneli kod içeren bir anlık bildirim gönderir.
Bu seçeneği belirlemezseniz telefon numaranızı SMS yoluyla doğrulamanız istenir.
WhatsApp hesabınızı kullandığınız cihazları sık sık değiştirmeye çalışırsanız belirli bir noktadan sonra hesabınızı yeniden doğrulamanız engellenebilir. Lütfen farklı cihaz ve numaralar arasında çok sık geçiş yapmayın.
Telefon numaralarını değiştirmek hakkında
Numara değiştir özelliği WhatsApp hesabınızla ilişkili telefon numarasını değiştirmenize imkan verir. WhatsApp’ta telefon numaranızı değiştirdiğinizde:
Profil fotoğrafınız, adınız, hakkımda bilginiz, bireysel sohbetleriniz, grup sohbetleriniz ve eski telefon numaranızdaki ayarlarınız da dahil olmak üzere hesap bilgileriniz yeni telefon numaranıza aktarılır.
Eski telefon numaranızla ilişkili olan WhatsApp hesabınız silinir, böylece kişileriniz WhatsApp kişiler listelerinde artık eski telefon numaranızı göremezler.
Kişilerinize telefon numarası değişikliğinizin bildirilmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Telefon numaranızı değiştirdiğinizde, kişilerinize bildirmeyi tercih edip etmemenizden bağımsız olarak, grup sohbetlerinize bildirim gönderilir. Telefon numaranızı değiştirmeden önce kişilerinize yeni telefon numaranızı bildirmenizi öneririz. Kişilerinizden telefon rehberlerinde gerekli değişiklikleri yapmalarını isteyin.