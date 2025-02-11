Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) geçtiğimiz hafta yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından ülkenin büyük bir kısmında kar yağışı etkili oldu. AKOM ve Meteoroloji sık sık uyarılarını güncellerken, bazı illerde ise olumsuz durumlarla karşılaşılmaması adına okullar valilik kararlarıyla tatil edildi. Son olarak İstanbul'da da 'eğitime 1 günlük ara' kararı çıktı. Peki yarın (12 Şubat) hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM tarafından peş peşe yapılan kar yağışı uyarılarının ardından ülkenin önemli bölümünde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Bugün birçok kentte okullar tatil edildi. Son olarak İstanbul ve Tekirdağ'da yağışların etkisini arttırmasıyla yarın için tatil kararı verildi. İşte okulların tatil edildiği iller.
YARIN (12 ŞUBAT) OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER
Tekirdağ'da eğitime bir günlük ara
Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi beklenen Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.
İSTANBUL'DA 1 GÜNLÜK TATİL
İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla yarın okullar tatil edildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın (12 Şubat) kent genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini kaydeden Gül, "Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
BUGÜN (11 ŞUBAT) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ?
Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli (11 Şubat)
Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.
Adıyaman'da eğitime kar engeli (11 Şubat)
Adıyaman'ın Gölbaşı ve Tut ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, Çelikhan ve Besni ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.
Adıyaman'ın bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Gölbaşı ve Tut ilçesinde kaymakamlıklar aldıkları karar ile ilk ve orta dereceli tüm okulları tatil etti. Çelikhan ve Besni ilçesinde ise taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Gölbaşı ilçesinde ayrıca kamu kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.
Kar kalınlığı bazı ilçelerde 30 santime ulaştı.
Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi (11 Şubat)
Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.
Adana Aldağ'da eğitime bir gün ara verildi (11 Şubat)
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurların da bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.
Malatya Doğanşehir'de eğitime kar engeli (11 Şubat)
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz ekliyor. Kentte ,özellikle kırsal bölgeleri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımlarda aksamalar yaşanırken, Doğanşehir ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.