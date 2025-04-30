YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM: Bakanlık müjdeyi duyurdu.. Çeyiz desteği için...

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek gençlere önemli bir destek paketi daha hayata geçiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı” kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde ev kuracak genç çiftlere özel çeyiz kampanyasını duyurdu. Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, fondan faydalanan gençler; mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecek. Bu kapsamda 16 firma ile özel indirim protokolü yapılacak ve destekten yararlanan genç çiftlere alışverişlerinde özel avantajlar sunulacak.

1 /3 Çeyiz desteği, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğine ek olarak uygulanacak. Başvuru süreci ve indirimli alışveriş şartlarının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2 /3 Konuyla ilgili detaylı bilgi aktaran Bakan Göktaş, "İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla yarın 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı’na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum." dedi.