YKS ek tercih kılavuzu ne zaman 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), boş kalan kontenjanların belirlemesinin ardından YKS ek tercih sürecini başlatacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite 2. ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

1 / 9 YKS ek tercihler için geri sayıma geçti. 2. Tercih sürecinde üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleştirme yapılacak. Bu aşamada ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2024 adaylara yol gösterecek. YKS boş kontenjanlar, 2 yıllık ve 4 yıllık (önlisans-lisans) üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Peki YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte, Üniverste boş kontenjanlar 2024 sorgulama…

2 / 9 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

3 / 9 YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



4 / 9 Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 80,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

5 / 9 Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

6 / 9 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları arından YKS tercih sonuçları da adayların erişimine açıldı. İlk yerleştirmede hedeflediklerini gerçekleştiremeyenler yeni tercih dönemine yönelecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



7 / 9 EROL ÖZVAR'DAN YKS EK TERCİH AÇIKLAMASI!

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı: "Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.



8 / 9 Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.