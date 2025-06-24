ÖSYM, 2025 YKS kapsamında adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme sürecinin başladığını duyurdu. "2025-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol, Güncelleme ve Teyit İşlemleri İçin Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması" başlıklı duyuruyla, adayların eğitim bilgilerini doğrulamak ve güncellemek için okul müdürlükleri üzerinden işlem yapabileceği belirtildi. YKS’ye hazırlanan öğrenciler, OBP hesaplamasında kritik öneme sahip bu süreci tamamlamak için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi’ni kullanacak. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru, adayların doğru ve güncel bilgi girişi yapmasının önemine vurgu yapıyor. 2025 YKS OBP güncelleme işlemleriyle ilgili detaylar, sınav sürecini yakından takip eden öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, ÖSYM YKS OBP güncelleme nasıl yapılır?