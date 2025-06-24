Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. En geç 22 Temmuz tarihinde açıklanacak sonuçlar öncesinde yapılacak değerlendirme işleminde kullanılacak ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kontrol edilecek ve güncellenecek. Adayların en çok ilgilendiği OBP güncellemesi de bu işlemler arasında yer alıyor. Peki; OBP güncelleme ne zaman, nasıl yapılır, eğitim bilgileri nereden güncellenir?
ÖSYM, 2025 YKS kapsamında adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme sürecinin başladığını duyurdu. "2025-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol, Güncelleme ve Teyit İşlemleri İçin Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması" başlıklı duyuruyla, adayların eğitim bilgilerini doğrulamak ve güncellemek için okul müdürlükleri üzerinden işlem yapabileceği belirtildi. YKS’ye hazırlanan öğrenciler, OBP hesaplamasında kritik öneme sahip bu süreci tamamlamak için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi’ni kullanacak. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru, adayların doğru ve güncel bilgi girişi yapmasının önemine vurgu yapıyor. 2025 YKS OBP güncelleme işlemleriyle ilgili detaylar, sınav sürecini yakından takip eden öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, ÖSYM YKS OBP güncelleme nasıl yapılır?
ÖSYM OBP GÜNCELLEME NEDİR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında (1 Temmuz 2025, saat 16.00'ya kadar) okul müdürlüklerine açılacaktır.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri, https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebilecektir.
İlgili okul müdürlüklerine önemle duyurulur." denildi.
OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin
AİS’e girin (e-Devlet şifrenizle veya mobil uygulama üzerinden).
“Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasına gidin
Burada lise bilgileri — okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı — sistemde doğru şekilde listelenmiş mi kontrol edin.
2. Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin
e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileri hatalıysa okul müdürlüğüne başvurarak düzeltme talep edin
e‑Okul’a eklenemeyen bilgiler için okulunuz, KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir.
3. AİS Üzerinden Onaylayın
e‑Okul ya da KKİS üzerinden bilgiler düzeltildikten sonra, AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına tekrar girin.
Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın.
OBP GÜNCELLEME SON TARİH NE?
ÖSYM OPB güncelleme tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında (1 Temmuz 2025, saat 16.00'ya kadar) okul müdürlüklerine açılacaktır." denildi.