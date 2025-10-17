ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (2025-YÖS/2) tarihi yaklaşıyor. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adaylar, sınavla ilgili tüm detaylara ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, 2025-YÖS/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar.