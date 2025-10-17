Yurt dışında ortaöğrenimini tamamlayan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yerleşebilmek için girdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, TR YÖS/2) sınavı 19 Ekim 2025 pazar günü Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Peki YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (2025-YÖS/2) tarihi yaklaşıyor. Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adaylar, sınavla ilgili tüm detaylara ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi üzerinden ulaşabiliyor. Peki, 2025-YÖS/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? Başvurular ne zaman sona erecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar.
2025 YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2), ÖSYM tarafından 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekilde yer alacak.
TR-YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?
YÖS sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylar, sınav günü sabah saatlerinde kimlik kontrolü sonrası salonlara alınacak.
TR-YÖS/2, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.
2025 YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’ye göre YÖS/2 sınav sonuçlarının Kasım ayının ortasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile öğrenebilecek.
YÖS'e Kimler Başvurabilir?
YÖS’e başvurabilmek için şu şartlar gerekiyor:
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
• Yabancı uyruklular,
• Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular / mavi kartlılar
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular,
• Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular.
TR-YÖS Senede Kaç Defa Yapılmaktadır?
TR-YÖS senede iki defa yapılmaktadır.
TR-YÖS'e Nereden ve Nasıl Başvurulabilir?
TR-YÖS ile alakalı bilgilere tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir ve belirtilen web site üzerinden başvuru yapabilirsiniz.