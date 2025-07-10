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Zamlı emekli maaşları 2025 ne zaman yatacak, temmuzda yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi

Zamlı emekli maaşları 2025 ne zaman yatacak, temmuzda yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi

21:1410/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 Temmuz ayının en çok merak edilen konularından biri olan zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği, milyonlarca emekli ve memurun gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. Buna göre, emeklilere yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaşı ise 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseltildi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Zamlı maaşlar temmuzda hesaplara yatırılacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri.

Zamlı maaşlar 3 Temmuz itibarıyla geçerli sayılacak. Ancak maaş farklarının hesaplara yatırılabilmesi için düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi gerekiyor. Gözler şimdi hem ödeme tarihlerinde hem de maaş farkının ne zaman yatırılacağına çevrildi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödeme takvimini tahsis numaralarının son rakamına göre belirledi. SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacakken, Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz arasında yapılacak.

Memur emeklileri (4C) ise maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında aldı. Ancak bu grup, temmuz maaşlarını zamsız olarak çekti. Oluşacak maaş farkının ise ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak bir tarihte hesaplara yatırılması bekleniyor.

Öte yandan Emekli Sandığı’na tabi olanlar için üç ayda bir yapılan ödemelerde de temmuz ayı ödeme günleri, doğum tarihlerine göre belirlenen takvime göre tamamlandı. Zam farkları ve düzenlemeye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.


4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde


Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;


Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde


Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;


Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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