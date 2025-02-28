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Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak: En uzun oruç bu 6 ilde tutulacak

Ramazanın ilk iftarı yarın yapılacak: En uzun oruç bu 6 ilde tutulacak

09:4628/02/2025, Cuma
AA
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"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı da bugün ülke genelindeki camilerde kılınacak. İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek. Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek.

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

En uzun oruç bu illerde tutulacak


Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.

Bu yıl ramazan 29 gün sürecek


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Fitre miktarı ne kadar?


Bu yılın ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 180 lira olarak kararlaştırdı.

#Ramazan
#Oruç
#İftar
#Sahur

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