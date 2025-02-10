Adana Demirspor'un toplumsal ve sosyal olaylarda haklının yanında yer alarak her dönemde gündemde olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Kulübümüz, Türk futbolunun içine sürüklendiği bu çarpık düzenin bir parçası olmayı reddetmektedir. MHK ile TFF'yi yıpratmaya yönelik müdahalelerin durdurulmasını talep ediyoruz. Haksızlığa, adaletsizliğe ve sistematik yanlışlara boyun eğmeyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Aldığımız bu kararın bir milat olmasını, haksızlıkların artık son bulmasını temenni ediyoruz. Kulübümüz ve camiamız ile ilgili verilecek her türlü cezaya razı olduğumuzu belirtir Türk futbolunun temiz, adaletli ve onurlu mücadelelerin olduğu yeşil sahalara kavuşmasını dileriz. Hak edenin kazandığı adaletin hüküm sürdüğü bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarına tavsiyemiz şudur: Bu yapı ile mücadele etmek sizin görevinizdir. Kurul üyeleri, bu görevinizi sonuna kadar yerine getireceğiniz inancı ile sizleri yönetime getirmiştir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek Türk futboluna, bu ülkeye ve sizlere oy verenlere borcunuzdur. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğinize ve bu mücadeleden kaçmayacağınıza inanmak istiyoruz."