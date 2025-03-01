Suudi Arabistan Pro Lig 23. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Orubah’a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Cristiano Ronaldo büyük üzüntü yaşadı. Jorge Jesus’un Al Hilal’in maç kaybettiği haftada Al Nassr büyük bir fırsatı tepti. Detaylar haberimizde.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Orouba ile karşılaştı. Al-Jouf University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Al Orouba'nın galibiyet gollerini 40. dakikada Omar Jihad Al Somah ve 65. dakikada Johann Berg Gudmundsson kaydetti. Al Nassr'ın tek golü ise, 51. dakikada Nawaf Boushal'dan geldi.
Bu sonuçla Al Nassr, 47 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik yarışında ağır yara aldı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonu büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Al Orouba ise 26 puanla 11. sıraya yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, Al Shabab'ı konuk edecek. Al Orouba ise Al Ettifaq'ı ağırlayacak.
AL ORUBAH - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
Al Orubah - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.