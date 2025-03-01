Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jesus’un kaybettiği haftada Al Nassr'a ağır darbe: Ronaldo yıkıldı

Jesus’un kaybettiği haftada Al Nassr'a ağır darbe: Ronaldo yıkıldı

11:091/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan Pro Lig 23. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Orubah’a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Cristiano Ronaldo büyük üzüntü yaşadı. Jorge Jesus’un Al Hilal’in maç kaybettiği haftada Al Nassr büyük bir fırsatı tepti. Detaylar haberimizde.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Orouba ile karşılaştı. Al-Jouf University Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Al Orouba'nın galibiyet gollerini 40. dakikada Omar Jihad Al Somah ve 65. dakikada Johann Berg Gudmundsson kaydetti. Al Nassr'ın tek golü ise, 51. dakikada Nawaf Boushal'dan geldi.


Bu sonuçla Al Nassr, 47 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik yarışında ağır yara aldı. Cristiano Ronaldo'nun maç sonu büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Al Orouba ise 26 puanla 11. sıraya yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Al Nassr, Al Shabab'ı konuk edecek. Al Orouba ise Al Ettifaq'ı ağırlayacak.


AL ORUBAH - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Orubah - Al Nassr maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Suudi Arabistan Pro Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eskişehir'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 1 Mart Eskişehir Ramazan imsakiyesi