Alexander Sörloth’a dev teklif: Premier Lig’e gidiyor!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörtloth’a Premier Lig’den dev teklif geldi. Villarreal’de geçtiğimiz sezon attığı gollerle ve gösterdiği performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Sörloth’a İtalyan ekibi Roma talipti. İngiliz ekibi yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. Detaylar haberimizde.

1 / 6 Villarreal ile geçtiğimiz sezon LaLiga'da iyi bir performans sergileyen bir talip daha çıktı.



2 / 6 İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; İtalyan ekibi Roma'nın uzun süredir görüşme gerçekleştirdiği golcü oyuncuya West Ham United da talip oldu.

3 / 6 İngiliz ekibi, 38 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için neredeyse 30 milyon Euro'yu bulan bir teklifte bulundu.



4 / 6 Haberin detayında Villarreal'den henüz cevap gelmediği aktarılırken, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin yeni ekiplerinden Al-Qadsiah'ın Norveçli santrofora servet niteliğinde bir sözleşme teklif ettiği ancak müzakerelerin ilerlemediği aktarıldı.

5 / 6 Geçtiğimiz sezon takımı ile ligde 34 maça çıkan Sörloth, 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek sezona damga vuran isimlerden birisi oldu.

