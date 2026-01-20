Alexander Sörloth'tan gündem olan transfer açıklaması: Fenerbahçe'ye gelecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray yarın evinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu kritik maç öncesinde adı Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörtloth basın toplantısında konuştu. Kendisine yöneltilen transfer sorusuna flaş bir yanıt verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'ın evinde ağırlayacağı Atletico Madrid maçı öncesi, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki isimlerden biri olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, basın toplantısında gündem yaratan ifadeler kullandı.
Fenerbahçe ile adı sıkça anılan ve kış transfer döneminde bonservisi için 25-30 milyon euro civarında teklifler gündeme gelen 30 yaşındaki forvet, kendisine yöneltilen transfer sorusuna net bir yanıt verdi:
Sörloth; "Şu an Atletico Madrid'de mutluyum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Sörloth'un bu sözleri, Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de oyuncusunu öven açıklamalarda bulundu.