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Arda Güler yeniden Samandıra'da

Arda Güler yeniden Samandıra'da

20:3627/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe'yi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Antrenman öncesi Samandıra'ya gelen Güler, eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"İspanya’da ülkemizi başarı ile temsil eden eski futbolcumuz Arda Güler, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi ziyaret etti."

"Seni yeniden görmek çok güzeldi, Fenerbahçe Ailen her zaman seninle Arda Güler"

#Arda Güler
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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