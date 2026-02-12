Yeni Şafak
Asensio'ya kötü haber! TFF direkt reddetti

15:1212/02/2026, Perşembe
Fenerbahçe formasıyla son haftaların formda ismi Marco Asensio'nun talebi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan döndü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla Marco Asensio taraftarlardan büyük alkış alıyor.

Kısa sürede sarı-lacivertli camiada oynadığı futbolla büyük sevgi kazanan oyuncu için Fenerbahçe'den, TFF'ye dikkat çeken bir talep geldi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'ya 10 numaralı formayı vermek için yaptığı başvuru Türkiye Futbol Federasyonu'ndan döndü.

Sarı-lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru, talimatlar gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formanın Asensio'ya verilmesi planlanıyordu. Yönetim bu doğrultuda federasyona resmi başvuruda bulundu ancak sezon içinde forma numarası değişikliğine izin verilmemesi nedeniyle talep kabul edilmedi.

Asensio mevcut durumda 21 numaralı formayı giymeyi sürdürüyor. Forma değişikliği gerçekleşmese de Asensio'nun saha içindeki etkisi, taraftar nezdinde onu şimdiden takımın öne çıkan isimlerinden biri haline getirmiş durumda.

#Marco Asensio
#TFF
#Fenerbahçe
