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Spor

Aslan milli futbolcuyu istiyor: Referans Kaan ve Kerem

15:00 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 15:27 - 14/07/2024 Pazar
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, sağ bek hattına takviye yapmak için vites yükseltti. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenilirken transferde referansın Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan olacağı ifade edildi.

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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer için yoğun mesai harcıyor.

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Milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine alan Galatasaray, sağ bek transferinde artık çözüm arıyor.

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Guela Doue konusunda hamlelerini yapan ancak istediği somut adımları henüz atamayan sarı kırmızılılar, rotasını değiştirmeye başladı.

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Bu doğrultuda da Zeki Çelik adı öne çıktı.

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Roma'nın yeni sezon için elden çıkarmaya yakın olduğu Zeki'nin Türkiye'ye dönüşü için ikna konusunda planlarını yaptı.

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Mevcut kadroda yer alan Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın başarısı örnek gösterilerek milli futbolcunun da benzer çıkışı yapabileceği aktarılacak.

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Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği futbolculardan olan 27 yaşındaki yıldızın da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

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Düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamak isteyen Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili net bir karar alacağı kaydedildi.

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Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 29 maça çıkan sağ bek oyuncusu 2 asist katkısı sağladı.


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Zeki, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te 3 maçta görev aldı.

#Galatasaray
#Kaan Ayhan
#Kerem Demirbay
33 dakika önce
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