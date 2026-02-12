İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Atletico Madrid - Barcelona maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) yarı final ilk maçında Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk ediyor.



2 /6 Maç Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşecek ve iki takım arasında nefes kesen bir mücadele bekleniyor.

3 /6 Maç, Copa del Rey'in yarı final ilk ayağı niteliğinde. Barcelona, kupanın son şampiyonu olarak sahaya çıkarken, Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi üstünlük sağlamayı hedefliyor.

4 /6 Rövanş maçı ise 3 Mart 2026'da Barcelona ev sahipliğinde oynanacak.



5 /6 Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Türkiye'de futbol tutkunları bu önemli maçı S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Şifresiz (ücretsiz) bir kanal üzerinden yayınlanmıyor; abonelik gerektiriyor.

