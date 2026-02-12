İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Atletico Madrid - Barcelona maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) yarı final ilk maçında Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk ediyor.
Maç Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda gerçekleşecek ve iki takım arasında nefes kesen bir mücadele bekleniyor.
Maç, Copa del Rey'in yarı final ilk ayağı niteliğinde. Barcelona, kupanın son şampiyonu olarak sahaya çıkarken, Atletico Madrid ev sahibi avantajını kullanarak rövanş öncesi üstünlük sağlamayı hedefliyor.
Rövanş maçı ise 3 Mart 2026'da Barcelona ev sahipliğinde oynanacak.
Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid - Barcelona maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Türkiye'de futbol tutkunları bu önemli maçı S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Şifresiz (ücretsiz) bir kanal üzerinden yayınlanmıyor; abonelik gerektiriyor.
