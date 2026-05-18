Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe taraftarına büyük sürpriz! Kulübün efsane ismi yuvaya dönüyor

Fenerbahçe'de kongre öncesi "1 yıllığına gelip şampiyon yapacağım" diyerek iddialı bir seçim kampanyası yürüten Aziz Yıldırım, futbol dünyasında çok konuşulacak bir operasyon için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulübün hafızasına kazınmış, camianın sevgilisi olan o efsane isimle hafta içi gizli bir zirve gerçekleştirecek olan Yıldırım, yeni futbol yapılanmasının anahtarını ona teslim etmeye hazırlanıyor.

Aziz Yıldırım, teknik ekip ve transferler için görüşmelerini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Yıldırım hafta içerisinde Volkan Demirel'le bir araya gelecek. Yıldırım Demirel'e futbol yapılanmasında yer almasını teklif edecek.



Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.


