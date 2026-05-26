Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüşme yapacağı 2 oyuncu belli oldu: İşte o isimler

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, Londra’da 2 oyuncuyla görüşme yapacağı öğrenildi.
Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken bir transfer hamlesi iddiası geldi.
Haberlere göre Yıldırım’ın, iki yıldız futbolcu için Londra’da önemli temaslarda bulunacağı öne sürüldü.
İddiaya göre Aziz Yıldırım, Calvin Bassey ve Igor Thiago transferleri için görüşmeler gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli ekibin hem savunma hem hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.