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Bayern Münihli taraftarlardan Sane patlaması: Oyuna girince ortalık karıştı

Bayern Münihli taraftarlardan Sane patlaması: Oyuna girince ortalık karıştı

Selman Ağrıkan
13:4721/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında süre aldı. Bu durum Alman ekibinin taraftarlarından büyük tepki gördü.

Alman temsilcisi Bayern Münih, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Boca Juniors'ı 2-1 yendi.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Harry Kane ve 84. dakikada Michael Olise kaydetti. Boca Juniors'ın tek golü, 66. dakikada Miguel Merentiel'den geldi.


Alman ekibinde karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, 68. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'le sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek olan Leroy Sane, bilindiği üzere Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Sane'yi oyuna alması nedeniyle Alman taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte Bayernli taraftarların o tepkilerinden bazıları:


 "Bayern yönetimi ne yapıyor? Sane artık Galatasaraylı, niye Boca maçında oyuna soktular? Genç oyunculara şans verselerdi keşke."



"Sane, Galatasaray’a transfer oldu ama Bayern’e son bir tur attırmaya mı geldi? Bu ne komik bir durum."



"Ne kadar aptalca bir hareket! Sane artık bizim oyuncumuz değil, neden Boca’ya karşı oynatılıyor? Bayern bu kararla kendini küçük düşürüyor."



"Sane’yi niye geri çağırdılar? Galatasaray’a gitti, bırak gitsin! Bayern’in bu kararı mantıksız."



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